В ДНР и ЛНР открылись участки для голосования на выборах

Агитационный плакат к выборам главы ДНР и депутатов Народного Совета ДНР на улице в Донецке

Агитационный плакат к выборам главы ДНР и депутатов Народного Совета ДНР на улице в Донецке

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках для голосования на выборах глав и депутатов Народных советов.

Голосование продлится с 8.00 до 20.00 мск.

На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов.

В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным также считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.

Порога явки на выборах нет.

Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.