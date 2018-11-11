В ДНР и ЛНР открылись участки для голосования на выборах

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости. Избирательные участки открылись в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках для голосования на выборах глав и депутатов Народных советов.
На пост главы ЛНР претендуют четыре кандидата, среди которых и.о. главы республики Леонид Пасечник. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В парламентских выборах участвуют два общественных движения – возглавляемый Пасечником "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз". Будут избраны 50 депутатов.
В ДНР на пост главы республики претендуют пять кандидатов, среди которых действующий врио главы ДНР Денис Пушилин. Избранным также считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. В парламентских выборах участвуют два общественных движения — возглавляемая Пушилиным "Донецкая республика", у которой большинство в Народном совете, и "Свободный Донбасс". В парламент пройдут 100 депутатов. Места будут разделены пропорционально числу набранных голосов.
Порога явки на выборах нет.
Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.