МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне направило запрос в госдеп США в связи с информацией о задержании журналиста и первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

"В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Посольство рекомендует гражданам РФ в подобных ситуациях "сразу требовать связи с посольством".

Как сообщается на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли 6 ноября, в штате Мэриленд.