Число жертв лесного пожара в Калифорнии превысило 20 человек

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 23 человек, сообщает телеканал KSBY со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось об 11 погибших при пожарах в северной и южной частях Калифорнии.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг. По последним данным телеканала, огонь охватил более 42 тысяч гектар и уничтожил почти семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.