Число жертв лихорадки Эбола в ДРК превысило 200 человек

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Число заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 326, более 200 человек скончались, сообщило министерство здравоохранения страны в субботу.

На пятницу в провинциях Северное Киву и Итури зарегистрированы 326 случаев заражения, из них 291 подтвержден. При этом 201 человек скончался.

"Никакая другая эпидемия в мире не была столь сложной, как та, что мы переживаем сейчас", — отмечается в заявлении. С момента первой эпидемии Эболы в 1976 году в ДР Конго их было уже десять. Эпидемия в Северном Киву и Итури "превзошла" первую.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго началась в конце июля.