СМИ назвали причину крушения военного самолета в Джорджии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Причиной крушения военного самолета в американском штате Джорджия, унесшего жизни девяти человек, стала ошибка пилотирования, сообщает местная газета Savannah Morning News со ссылкой на отчет совета по расследованию происшествий ВВС США.

Военно-транспортный самолет Lockheed С-130 потерпел крушение 2 мая. На борту находились четыре пассажира и пять членов экипажа, все они погибли. Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Он направлялся на так называемую "свалку авиационной техники", которая находится на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан в штате Аризона. Самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

Как пишет газета, причиной крушения стала ошибка пилотирования. "Экипаж самолета не смог адекватно приготовиться к чрезвычайным ситуациям, не смог прервать взлет и не реагировал должным образом после взлета", — приводит издание выдержку из отчета.

Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.