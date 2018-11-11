В КНДР вылетел южнокорейский военный самолет с мандаринами

ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Власти Южной Кореи направили КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подарок из двух тонн деликатесных дикорастущих грибов, который южнокорейский президент Мун Чжэ Ин получил во время визита в Пхеньян в сентябре, сообщила в Сеуле его администрация.

Согласно распространенному в воскресенье сообщению, утром военно-транспортный самолет Южной Кореи вылетел в Пхеньян с первой партией мандаринов с острова Чеждудо. Груз сопровождали заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон и секретарь президента по межкорейским отношениям Со Хо.

Всего планируется четыре рейса с Чеджудо в Пхеньян — два в воскресенье и два в понедельник. Таким образом, в КНДР будут переправлены 20 тысяч коробок с мандаринами по 10 килограммов в каждой.

Как сообщалось ранее, 20 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны ценных деликатесных грибов сони-посот, известных по японскому названию "мацутакэ", на память об их встрече в Пхеньяне. Грибы были направлены членам разделенных семей, которые пока ни разу не смогли встретиться со своими родственниками на Севере, ко дню поминовения. Для этого были отобраны 4 тысячи человек, каждый из которых получил по 500 граммов грибов.