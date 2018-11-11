Премьер Чехии хочет предложить отдать бедным странам часть оружейных денег

ПРАГА, 11 ноя – РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш намерен в воскресенье в Париже выступить с инициативой о передаче части средств, расходуемых в мире на вооружение, бедным странам.

Чешский премьер прилетел в субботу в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, в которых принимают участие лидеры около 50 государств. По окончании торжеств состоится пленарное заседание Форума мира, на котором Бабиш намерен выступить с этой инициативой.

"Если вы посмотрите на ту огромную сумму, которая выделяется в мире на вооружение, то это составляет примерно 30 годовых бюджетов Чехии, конкретно – около 1750 миллиардов долларов. Эта гигантская сумма невольно наводит человека на размышления о том, почему мы, собственно, вооружаемся и кто наш противник" — сказал Бабиш в беседе с сопровождающими его в поездке чешскими журналистами, которую транслировали сетевые телеканалы.

По мнению премьера, о данном вопросе могли бы договориться члены Совбеза ООН. Он считает, что было бы хорошо, если бы "хотя бы около половины из расходуемых на вооружение средств, например, тысяча миллиардов долларов, шла лучше на нужды людей, живущих в бедности, которые не могут жить так, как живем мы в Европе, и которые из-за этого отправляются в дальний путь за лучшей жизнью, в европейские страны".