Выборы в ДНР и ЛНР: согласно "Минску-2" и несмотря на позицию Киева

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выберут в воскресенье глав и депутатов Народных советов. Киев и ряд западных стран уже заявили, что не признают итоги голосования. В РФ в то же время подчеркивают, что выборы не идут вразрез минским соглашениям по Донбассу.

Выборы глав и парламентов в ДНР и ЛНР проводятся во второй раз. Впервые они прошли в ноябре 2014 года после начала конфликта в Донбассе. Тогда депутаты и главы республик избирались сроком на четыре года. Теперь срок полномочий народных избранников продлен до пяти лет.

Решение о проведении выборов в ДНР было принято после убийства главы республики Александра Захарченко, которое произошло 31 августа. Тогда в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка погибли лидер ДНР и его охранник, еще 11 человек пострадали. Через неделю Народный совет ДНР назначил выборы на 11 ноября. На этот же день они были назначены и в ЛНР.

Победит тот, кто первым дойдет до ЦИК

Голосование начнется в 8.00 мск и продлится до 20.00. По данным Центральной избирательной комиссии ДНР, в республике создано 408 избирательных участков. Треть из них – в Донецке. В ЛНР сформировано 316 избирательных участков.

Право голоса как в ДНР, так и в ЛНР имеют граждане, постоянно проживающие на территории республики и достигшие 18-летнего возраста. В ДНР можно проголосовать по паспорту республики или украинскому, в котором стоит штамп о прописке на подконтрольной ополченцам территории.

"Если человек зарегистрирован на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, то такому гражданину необходимо наличие адресной справки миграционной службы МВД ДНР о регистрации на территории, подконтрольной ДНР", — отметили в ЦИК.

Кандидаты

Минимального порога явки избирателей на выборах глав и парламента в ДНР и ЛНР нет. Второй тур также не предусмотрен. И в ДНР, и в ЛНР глава республики избирается большинством голосов. Если кандидаты наберут одинаковое число голосов, побеждает тот, кто первым зарегистрировался в ЦИК.

По закону о выборах, как в ДНР, так и в ЛНР на пост главы может претендовать гражданин старше 30 лет, проживающий на территории республики минимум пять лет – для ДНР, не менее 10 лет – для ЛНР.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов. Среди них врио главы ДНР Денис Пушилин, который был назначен на эту должность парламентом после убийства Захарченко. Также в качестве кандидатов в выборах участвуют председатель "Украинского народного трибунала" по расследованию военных преступлений в Донбассе Елена Шишкина, депутат Народного совета, экс-глава Горловки и Енакиево Роман Хроменков, бывший замминистра образования и науки ДНР Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

В бюллетенях для голосования на пост главы ЛНР значатся четыре кандидата: исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, инженер по охране труда предприятия "Вокзал Луганск" "Луганской железной дороги" Наталья Сергун, председатель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, а также председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак.

Пасечник уже год возглавляет ЛНР, до этого занимал пост главы министерства госбезопасности ЛНР. По мнению политологов, именно он имеет наибольшие шансы стать главой республики.

На места в Народном совете на выборах в ДНР претендуют возглавляемое Пушилиным общественное движение "Донецкая республика", а также "Свободный Донбасс". По итогам выборов в парламент пройдут 100 депутатов. Места распределяются пропорционально числу голосов. У движения "Донецкая республика" большинство мест в действующем созыве Народного совета.

По такой же схеме распределяются мандаты и в парламенте ЛНР. В выборах в Народный совет участвуют два общественных движения "Мир Луганщине", возглавляемый Пасечником, и "Луганский экономический союз". Всего в парламент пройдут 50 депутатов.

Сомнений нет



Огласить результаты выборов в республиках должны в течение 10 дней после голосования. Предварительные итоги могут быть известны уже в воскресенье вечером после закрытия участков.

По мнению директора института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, именно Пасечник, вероятнее всего, "получит очередной кредит доверия, подтвердив свою легитимность на данной должности". В ДНР, по мнению Денисова, с почти 100% вероятностью победу на выборах одержит Пушилин.

"В Донецке большинство получит "Донецкая республика", около 25-30% мест получит "Свободный Донбасс". В Луганске доминирующей политической силой останется "Мир Луганщине", — сказал РИА Новости Денисов.

Мониторинг выборов



Как заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, выборы в Донбассе проводятся "в соответствии с международными нормами и стандартами". В ЦИК ДНР отметили, что выборы "будут открытыми и демократичными". В качестве иностранных наблюдателей будут присутствовать 48 представителей 14 государств, в том числе Италии, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов.

В ЛНР в качестве иностранных наблюдателей зарегистрированы 46 человек из 22 стран, в том числе из США, Германии, Канады и Польши.

В ЦИК ЛНР заверили, что "иностранным наблюдателям будет гарантирована полная безопасность и обеспечены необходимые организационно-технические условия для их работы".

"К внештатным ситуациям готовы"

Подготовка к выборам в ДНР и ЛНР проходила на фоне продолжающихся боевых действий. Несмотря на объявленное в конце августа "школьное" перемирие, обстрелы продолжаются. В ДНР и ЛНР заявили, что не исключают возможных провокаций со стороны Киева.

"Признаков непосредственной подготовки подразделений силовых структур Украины к развитию активных широкомасштабных боевых действий не отмечается, однако велика вероятность проведения провокационных акций по срыву выборов главы Донецкой республики", — завил начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко при этом заверил, что приняты все меры для обеспечения безопасности в день голосования.

В преддверии выборов меры безопасности в республиках были усилены. Саперы МЧС обследовали избирательные участки. В день голосования на каждом из них будут дежурить сотрудники силовых ведомств, а также медики.

"На случай серьезных провокаций предусмотрены мобильные избирательные участки… В нынешней ситуации мы, конечно, искренне надеемся и прилагаем максимум усилий для того, чтобы процесс голосования и дальнейшего подсчета голосов прошел спокойно. Однако к различным внештатным ситуациям мы готовы", — отметила в интервью РИА Новости председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, обеспечивать безопасность и следить за правопорядком на выборах будут 1,3 тысячи полицейских.

Соответствуют минским соглашениям



В Киеве неоднократно заявляли, что выборы в ДНР и ЛНР не признают. Президент Украины Петр Порошенко назвал их "фейковыми" и заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством.

"Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются никчемными с юридической точки зрения и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий", — сказал Порошенко.

Тема выборов в ДНР и ЛНР поднималась и на встречах по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске. По информации МИД ДНР, представители Киева пытались добиться осуждения контактной группой выборов 11 ноября, но им это не удалось. Однако спецпредставитель миссии ОБСЕ в контактной группе по Донбассу выразил мнение, что выборы "не соответствуют духу и букве минских соглашений".

Выборам в ДНР и ЛНР было посвящено и заседание Совбеза ООН 30 октября. Предложение заслушать представителя ЦИК ЛНР Елену Кравченко западные страны-участники СБ отклонили. По итогам заседания Совбеза ООН, представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Италии, Бельгии и Германии сделали заявление, в котором призвали международное сообщество "объединиться в противодействии этим незаконным "выборам", а также заявили, что не признают их. Также они попросили Россию остановить проведение выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и постпред РФ при ООН Василий Небензя заявили, что выборы в ДНР и ЛНР не идут в разрез минским соглашениям.

В МИД России отметили, что проведение выборов в Донбассе не относится к компетенции стран, призывающих РФ не допустить проведения избирательного процесса. "Выборы носят муниципальный характер, и никакого отношения к компетенции других государств не имеют, тем более что мы не являемся стороной в конфликте", — сказал журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В ДНР и ЛНР считают, что обсуждение выборов в Совбезе ООН без участия республик является абсурдным и некорректным. Исполняющий обязанности главы ЛНР Пасечник назвал "лицемерной" позицию стран Запада "решать за других". И.о. главы ДНР Пушилин отметил, что решение о проведении выборов было принято после убийства Захарченко, чтобы не допустить вакуума власти.

"В Комплексе мер по выполнению минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов, которые ни в ДНР, ни в ЛНР не проводились и пока проводить не планируется", — заявил Пушилин.