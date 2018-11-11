Трамп рассказал, что провел "продуктивные" встречи в Париже

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел "очень продуктивные" для США встречи в Париже.

"У меня были сегодня очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!" — написал Трамп в Twitter

Американский президент прибыл во французскую столицу, где в воскресенье пройдут масштабные мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны. В первой половине дня в субботу Трамп встретился в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В воскресенье, как ожидается, Трамп кратко пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным во время ланча в Елисейском дворце.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.