Географический диктант пройдет в воскресенье более чем в 80 странах

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Любители географии напишут в воскресенье ежегодный диктант, он пройдет в более 80 странах, сообщает Русское географическое общество.

"В этом году зарегистрировано рекордное количество площадок проведения диктанта – больше 3 тысяч. В прошлом году диктант писали на 2224 площадках. Географический диктант становится все более популярным во всем мире: если в 2017 году участие приняли 25 стран, то в этом – более 80", – говорится в сообщении.

Как отметили в обществе, площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.

"В 2018 году географический диктант изменится. Раньше он напоминал экзаменационный тест, а в этот раз вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Таким образом РГО стремится сделать диктант более массовым, праздничным, похожим на познавательную игру", – отметили в РГО.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется в полдень по местному времени, а на сайте – в 14:00 по московскому времени. Центральной площадкой проведения диктанта станет Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В мероприятии примут участие министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу, а также известные ученые, телеведущие, спортсмены и общественные деятели, уточнили в обществе.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.