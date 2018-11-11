Географический диктант пройдет в воскресенье более чем в 80 странах

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Любители географии напишут в воскресенье ежегодный диктант, он пройдет в более 80 странах, сообщает Русское географическое общество.
Как отметили в обществе, площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.
"В 2018 году географический диктант изменится. Раньше он напоминал экзаменационный тест, а в этот раз вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Таким образом РГО стремится сделать диктант более массовым, праздничным, похожим на познавательную игру", – отметили в РГО.
Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.