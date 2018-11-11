В Польше отметят столетие независимости

ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Столетие независимости отметят в Польше в воскресенье. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году после третьего раздела Речи Посполитой. Этот день является в Польше одним из самых почитаемых государственных праздников.

Руководство страны и общественные организации готовятся масштабно отпраздновать эту дату. Не обошлось и без скандала по поводу того, кто пройдет маршем через центр Варшавы — националисты или все желающие.

Праздновать начали заранее



Приуроченные к Дню независимости праздничные мероприятия начались заранее. В Варшаве и регионах проводятся различные концерты, гуляния, патриотические мероприятия, торжественные мессы в костелах. Например, в Кракове поставили рекорд по количеству людей, которые одновременно пели репрезентативную песню Войска польского — Марш первой бригады.

Польская армия организовала пикники под общим название "Служим независимой", где желающие могут ознакомиться с военной техникой и попробовать самый популярный в польской армии суп – грохувку.

В субботу на площади Пилсудского торжественно открыли памятник президенту Польши Леху Качиньскому, погибшему в авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском. На церемонии открытия памятника присутствовали президент страны Анджей Дуда, глава правящей партии "Право и справедливость" и брат погибшего президента Ярослав Качиньский.

Марш как основной атрибут праздника



Одним из главных пунктов праздничной программы должен стать "Марш независимости", который пройдет во второй половине воскресенья по центру Варшавы. С этим маршем связан очередной политический скандал, который не утихает до сих пор.

Шествие национал-патриотических и ультраправых организаций проходит в Варшаве в День независимости около десяти лет. В прошлом году оно было омрачено скандалом, который продолжается до сих пор. Сама манифестация проходила под лозунгом "Мы хотим Бога!" В ней приняли участие, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч человек. Среди многочисленных плакатов были замечены и надписи откровенно нацистского содержания.

Никто не был наказан, но президент и премьер-министр Польши уже давно заявили, что не примут в нем участие в этом году.

В свою очередь мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц. запретила проведение марша, пояснив свое решение в первую очередь соображениями безопасности. Организаторы марша националистов сразу же обратились в окружной суд Варшавы, который встал на их сторону и отменил запрет.

К тому времени президент Польши Дуда назначил свой "Бело-красный" марш (в цветах национального флага Польши) на то же время и по тому же маршруту, по которому должны были маршировать националисты. При этом президент придал этому мероприятия статус государственного торжества. Это значит, что мэр Варшавы не может его запретить и никакие другие шествия по этому маршруту проходить не могут.

Президент и премьер пригласили на этот марш всех поляков. Они хотят, чтобы шествие прошло исключительно под бело-красными флагами, и позвали на мероприятие представителей всех политических сил.

"Я в состоянии протянуть руку каждому, кто придет на марш с бело-красным флагом", — сказал Дуда.

В итоге после переговоров организаторы марша националистов и организаторы марша, назначенного президентом, договорились провести совместное шествие.

Как и в предыдущие годы, участники марша соберутся в 14.00 на площади Романа Дмовского и пройдут по Иерусалимским аллеям через мост Понятовского и Щецинскую набережную к Национальному стадиону, где состоится праздничный концерт.

Полиция вышла с больничного



Несколько последних месяцев в Польше продолжались акции протеста полицейских. В последнее время в знак протеста сотрудники полиции массово уходили на больничные. Это ставило под сомнение способность полиции обеспечить правопорядок во время предстоящего марша. Однако в последний момент профсоюз полицейских достиг договоренности с МВД и администрацией, в результате чего протесты были прекращены.

Глава МВД Иоахим Бруджиньский заверил, что у полиции достаточно средств для поддержания порядка. "Главный комендант полиции доложил мне, что будет достаточно сил для охраны такого большого мероприятия, каким будет бело-красный марш", — сказал министр.

Он уточнил, что в Варшаву для помощи столичным коллегам приедут полицейские их других регионов.

Зарубежные гости



© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa Евросоюз приговорил Польшу

Не обойдется на варшавском марше и без зарубежных гостей. К польским националистам намерены примкнуть их единомышленники из России. Пресс-служба незарегистрированной партии "Другая Россия" сообщила, что ее сторонники примут участие в митинге, приуроченном ко Дню независимости Польши.

В посольстве Украины заявили, что опасаются антиукраинских провокаций. "По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые польские радикальные среды намереваются совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов", — говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия обращается к гражданам Украины, жителям и гостям столицы Польши и просит в этот день проявлять особую бдительность и осторожность — в первую очередь, во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона, где завершится марш независимости.

"Обращаемся также к друзьям полякам, чтобы во время празднования 100-летия возобновления независимости Республики Польша не поддаваться на разного рода провокации, которые могут иметь цель сознательного разжигания ненависти к украинцам", — говорится в сообщении.

Инциденты на прошлых маршах



Марш 11 ноября, который около десяти лет собирают польские организации националистической направленности, время от времени привлекает внимание общественности различными скандалами.

Так, во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан.

В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины.