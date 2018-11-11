Трамп назвал разрушения от лесных пожаров в Калифорнии "катастрофическими"

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате пожаров в Калифорнии имеются "катастрофические разрушения".

"Более 4 тысяч человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 170 тысяч акров (690 квадратных километров — ред.) Мы в душе поддерживаем тех, кто борется с пожарами, с 52 тысячами эвакуированных и с семьями 11 погибших. Разрушения катастрофические. Боже, благослови их всех", — написал Трамп в Twitter

В другом твите он добавил, что пожары быстро расширяются.

"Если люди не эвакуируются быстро, есть риск того, что их нагонит пожар. Пожалуйста, слушайте указания по эвакуации от официальных лиц на местах и властей штатов!" — добавил президент США.

Ранее Трамп объявил в Калифорнии режим ЧП, что позволит штату обратиться за федеральной помощью в ликвидации последствий пожаров.