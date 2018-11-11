Политолог рассказал об очередном политическом фиаско США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Двойные стандарты внешней политики США, проявляющиеся в разном отношении к России, Ирану и Сирии с одной стороны, и Саудовской Аравии с другой, привели к их очередному провалу на международной арене, пишет специалист по геополитике Александр дель Валь для издания Atlantico.fr.

По его словам, в США постоянно вводят новые санкции против России, Сирии и восстанавливают старые против Ирана, но в то же время никак не реагируют на зверства, которые Саудовская Аравия устраивает в Йемене.

При этом даже доказательства причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября не нарушили отношения между странами. Однако, по мнению США, в схожей ситуации совсем не так дела обстоят на Украине, где во всем виновата Россия. Кроме того, совсем по-другому и в случае с Сирией, где США возлагают всю вину за погибших на правительственные войска Башара Асада, забывая при этом, что большая часть убитых сирийцев — дело рук джихадистов, отмечает эксперт.

Никаких санкций в отношении Саудовской Аравии США не ввели и по делу убитого саудовскими спецслужбами журналиста Джамаля Хашукджи. "Лишь двойной моралью можно объяснить снисходительность Запада к саудовским "союзникам", — заявляет Александр Дель Валь.

Особняком в этом вопросе стоит война и гуманитарная катастрофа в Йемене, за которую напрямую ответственна Саудовская Аравия. По официальным данным, с 2015 года по вине саудовских военных погибло более 4 тысяч человек, а из-за эмбарго со стороны Саудовской Аравии в Йемене погибло уже 50 тысяч детей, а на пороге голода находится 8,4 миллиона человек.

Причём саудовская коалиция стреляла без разбора, в том числе по медицинской инфраструктуре, образовательным, культурным и религиозным учреждениям. Это противоречит гуманитарным принципам ведения войны, в чем неоднократно обвиняются сирийские власти, добавляет политолог. Но США также закрывают на это глаза, не забывая призывать Россию и Сирию не бомбить повстанцев в Идлибе, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Хотя после истории с убийством журналиста Хашукджи многие на Западе и стали требовать, чтобы Саудовская Аравия прекратила бомбардировки Йемена, это не превратилось ни в какие санкции против страны, в отличие от России, Ирана и Сирии, и никоим образом не произвело впечатления на саудовские власти.

В результате Саудовская Аравия продолжает поддерживать террористические группировки, Иран укрепил свои позиции на Ближнем Востоке, а США потерпели очередное политическое фиаско, подводит итог Александр дель Валь.