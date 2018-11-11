В Бразилии по меньшей мере девять человек погибли из-за оползня

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, многие пострадали из-за оползня в штате Рио-де-Жанейро, сообщает радиостанция RCN со ссылкой на спасательные службы.

Отмечается, что в течение последних двух дней в штате идут сильные дожди, особенно пострадал муниципалитет Нитерой. Оползень произошел в субботу. По данным пожарной службы, девять человек погибли, еще двое пропали без вести.

"Некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести, мы работаем над тем, чтобы установить, были ли они в своих домах (в момент случившегося — ред.), чтобы понять направление работ в ближайшие часы", — заявил представитель службы гражданской обороны Рио-де-Жанейро Роберто Робадиу.

При этом сообщается о спасении 11 человек. Люди, которых удалось спасти, получили травмы, они госпитализированы. Среди спасенных — младенец и двое детей, отметил Робадиу.

На месте работают 200 специалистов, поисково-спасательная операция продлится по меньшей мере 48 часов.