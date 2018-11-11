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В мире

В Париже соберутся несколько десятков глав государств и правительств

(обновлено: 01:17 11.11.2018)
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© AFP 2018 / Etienne Laurent/PoolПариж с высоты птичьего полета. Архивное фотоПариж с высоты птичьего полета. Архивное фото
© AFP 2018 / Etienne Laurent/Pool

ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Масштабные памятные мероприятия по случая 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые приглашены несколько десятков глав государств и правительств, состоятся в Париже в воскресенье.

Первая мировая война. 1917 год. Митинг на фронте
© РИА Новости
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Первая мировая война
Во второй половине дня мировые лидеры прибудут на Форум мира, который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и "призван стать ответом на рост напряженности в современном мире".

Торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой начнется у Триумфальной арки в Париже около 11.00 (13.00 мск). В ней примут участие более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Согласно списку, который был распространен пресс-службой Елисейского дворца, в Париже также ожидаются президенты Сербии, Австрии, Финляндии, Грузии, Латвии, Эстонии, премьер-министры Греции, Испании, Армении, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Канады.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Алексей Мешков: Россия готова к диалогу о новой архитектуре безопасности ЕС
После завершения церемонии у Тримфальной арки приглашенные в Париж мировые лидеры отправятся на обед в Елисейском дворце, где, как ожидается, может состояться краткая беседа "на ногах" между Путиным и Трампом.

Около 10 тысяч сотрудников сил правопорядка будут обеспечивать безопасность в Париже во время мероприятий, заявил ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Как отметил в интервью РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков, Москва придает большое значение памятным мероприятиям в Париже.

"Россия была одним из основных участников Первой мировой войны. Решающим был и вклад нашей страны в победу Антанты. На алтарь этой победы были принесены колоссальные жертвы. Не будем забывать и о том, что на французской земле героически воевал Русский экспедиционный корпус. В центре Парижа на набережной Сены стоит замечательный памятник русским солдатам и офицерам, многие из которых погибли и были похоронены во Франции", — отметил дипломат.

Ожидается, что в воскресенье Путин возложит цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса, который был открыт в 2011 году.

Форум мира без Трампа?

Вид Парижа. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Пасечник
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Путин планирует посетить пленарное заседание Парижского форума мира
Во второй половине дня в большом зале парка Ла-Виллет в Париже начнет свою работу Форум мира, в ходе которого запланированы выступления Макрона, Меркель и Гуттереша.

По сообщениям французских СМИ, Трамп, который прибыл в Париж в ночь на субботу и провел переговоры с Макроном, решил не принимать участие в форуме. Вместе с тем противники политики американского президента намерены провести митинг на площади Республики, выступая против его приезда в Париж.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Глава МВФ нашла много общего у наших дней и периода перед Первой мировой
Работа Форума мира продлится три дня – до 13 ноября. Как отмечается на сайте французского МИД, задачей форума является "укрепление дела мира за счет улучшения глобального регулирования и содействие всему, что способствует снижению международной напряженности: сотрудничеству между государствами для решения трансграничных проблем, совместному управлению объектами всемирного достояния, лучшему регулированию интернета и обмена информацией".

Предполагается, что форум будет проводиться ежегодно и станет "платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех активных участников процесса регулирования".

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Туск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войны
Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) намерена представить на Форуме мира декларацию по информации и демократии. Организация вышла с подобной инициативой спустя 70 лет после того, как Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Работа над декларацией по информации и демократии велась в рамках специальной комиссии, которую возглавили лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади и генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

Памятник погибшим парижанам

Еще одним важным событием станет открытие памятника парижанам, погибшим в ходе Первой мировой войны. Монумент длиной в 280 метров с именами появится на кладбище Пер-Лашез в Париже.

"После Первой мировой войны повсюду во Франции, во всех коммунах, стали появляться памятники жителям, погибшим на фронте. На памятниках указывались их имена. Но в Париже такой памятник сделать не смогли: так велико было число погибших, что составить точный список было невозможно", — рассказала ранее РИА Новости заместитель мэра Парижа по вопросам сохранения памяти Катрин Вье-Шарье.

Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры
© РИА Новости
В России завершают создание архива данных об участниках Первой мировой
По ее словам, исторический факультет Сорбонны проделал работу по составлению такого списка с именами всех погибших в ходе этой войны, собрав 95 тысяч имен.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых.

За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).

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