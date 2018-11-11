Маршал Хафтар не поедет на конференцию по Ливии в Палермо, сообщил источник

БЕНГАЗИ, 11 ноя – РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар не будет участвовать в международной конференции по ливийскому урегулированию в итальянском Палермо, сообщил РИА Новости источник в армии.

Ранее Хафтар подтверждал участие в конференции.

По его словам, Хафтар не будет участвовать в конференциии, которая запланирована на 12-13 ноября, "чтобы найти решение политического и военного кризиса в Ливии".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.