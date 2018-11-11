В США отметили рост числа нелегалов, прибывающих в составе семей

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Число нелегальных иммигрантов, прибывающих в США через границу с Мексикой в составе семей, выросло в октябре на 38% по сравнению с сентябрем, свидетельствует статистика Таможенно-пограничной службы США (CBP).

Всего на границе с Мексикой были задержаны в октябре 50 тысяч 975 человек, из них 23 тысячи 100 попали на границу вместе с семьями.

Всего за октябрь 2017 — октябрь 2018 было задержано 107 тысяч мигрантов в составе семей, это рекордный показатель. Почти все они намеревались просить убежища в США.

Президент США Дональд Трамп ранее отозвал решение администрации, которое позволяло разлучать несовершеннолетних детей и их взрослых родственников, незаконно пересекающих границу с США.

В пятницу Трамп подписал прокламацию, которая фактически лишает мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой, права подавать заявление на предоставление статуса беженца. Этот документ уже оспорен в суде влиятельным Американским союзом гражданских свобод (ACLU).