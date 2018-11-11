Но основных фронтов было два: западный и восточный. Первый немцы открыли против Франции, второй вместе с австрийцами — против России.

Судьба войны могла решиться еще в 1914 году, но этого не произошло. Тщательно разработанный и продуманный немецкий план Шлиффена, предусматривающий разгром французской армии в течение полутора месяцев, не сработал — как из-за ошибок немецких генералов, так и из-за нежелания Италии вступать в войну и недооценки индустриальной мощи Франции.