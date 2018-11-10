Туск призвал Европу не повторять события начала Первой мировой войны

БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск высказал опасение, что в Европе могут быть силы, которые ждут повторения ситуации, подобной той, что произошла с эрцгерцогом Францем Фердинандом и спровоцировала Первую мировую войну.

В субботу пресс-служба Евросовета распространила выступление Туска, в котором он представил свое мнение об уроках Первой мировой войны, столетие окончания которой отмечается 11 ноября.

Убийство в 1914 году в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда стало непосредственным поводом для предъявления австро-венгерским правительством ультиматума Сербии и привело к развязыванию Первой мировой войны.

"Я говорю здесь о подъеме национализма и антиевропейского, и не только риторического, настроения во многих европейских столицах. Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", — говорится в тексте выступления.

"Когда я путешествую по Европе, у меня иногда складывается впечатление, что во многих европейских столицах есть партии и политики, которые ждут, когда произойдет ситуация, как с эрцгерцогом Фердинандом. Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", — подчеркнул Туск.

Он также считает, что действия некоторых современных политиков в Европе, как и их предшественников в 1914 году, говорят о том, что они "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий".