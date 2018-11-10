ЦИК ДНР сообщил о прибытии иностранных наблюдателей на выборы

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Наблюдатели из Российской Федерации, Южной Осетии и стран Европы прибыли в Донецк для участия в выборах главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пресс-службе центризбиркома ДНР.
"В Донецк прибыли иностранные наблюдатели выборов главы и Народного совета ДНР. Среди них — политические и общественные деятели из многих стран", — говорится в сообщении на официальном сайте ЦИК ДНР.
В центризбиркоме пояснили, что среди наблюдателей есть представители России, Южной Осетии, Абхазии. Также прибыли общественные и политические деятели из стран Европы, таких как Греция, Италия, Бельгия, Франция, Германия, Австрия и других.