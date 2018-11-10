Международные наблюдатели высоко оценили подготовку выборов в ЛНР

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Урна для голосования на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики выдержали все международные стандарты при подготовке выборов, заявил немецкий деятель, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка, наблюдатель на выборах в ЛНР и ДНР Андреас Маурер.

"Все интернациональные стандарты подготовки к выборам выполнены. Я не увидел за активные два дня ни одного нарушения, каких-то проблем, о которых я мог бы сегодня сказать", — заявил он.

Немецкий политик подчеркнул, что по той информации, которой он обладает, ЛНР подготовлена к выборам, и выразил надежду, что запланированные выборы пройдут "организованно, как это проходит во всех других странах".

Главный редактор Международного агентства новостей Янус Путконен, который прибыл в ЛНР из Финляндии в качестве международного наблюдателя, отметил прозрачность во время организации выборного процесса.

"С финской стороны я наблюдаю некоторое время за выборами. Я наблюдал за всем процессом с самого начала и могу сказать, что все прозрачно и на высоком уровне. Что очень важно для меня, я не заметил никаких скандалов при подготовке выборов. Также безопасность в республике на высоком уровне", — сказал финский представитель.

Он отметил "определенное развитие" по сравнению с выборами, которые проходили в республике в 2014 году.

"Произошла эволюция этого процесса и, конечно, уже в канун выборов рад видеть, что такое большое количество наблюдателей прибыло", — сказал наблюдатель из Финляндии.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Украина, ЕС и США не намерены признавать их итоги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что выборы в самопровозглашенных республиках не противоречат Минским соглашениям.