Трамп посмертно наградит медалью Элвиса Пресли

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмертно наградит Президентской медалью Свободы американского певца и актера Элвиса Пресли, говорится в заявлении Белого дома.
Также Трамп наградит филантропа Мириам Адельсон, сенатора Оррина Хэтча, юриста Алана Пейджа, бейсболиста Джорджа Хермана "Бейба" Рута младшего, бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа и игрока в американский футбол Роджера Стаубаха.
Награждение состоится 16 ноября. Отмечается, что этой медали удостаиваются те, кто внес особый вклад в "безопасность или национальные интересы США, международный мир, культурные или другие значимые общественные или личные стремления".