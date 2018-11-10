Трамп посмертно наградит медалью Элвиса Пресли

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посмертно наградит Президентской медалью Свободы американского певца и актера Элвиса Пресли, говорится в заявлении Белого дома.

"Элвис Пресли показал американскую культуру миллиардам обожающих фанатов по всему миру. Элвис Пресли остается непоколебимой американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти", — говорится в заявлении. Отмечается, что он продал более миллиарда записей, снялся во многих фильмах, а также служил в армии США почти два года, "несмотря на свою славу".

Также Трамп наградит филантропа Мириам Адельсон, сенатора Оррина Хэтча, юриста Алана Пейджа, бейсболиста Джорджа Хермана "Бейба" Рута младшего, бывшего члена Верховного суда США Антонина Грегори Скалиа и игрока в американский футбол Роджера Стаубаха.

Награждение состоится 16 ноября. Отмечается, что этой медали удостаиваются те, кто внес особый вклад в "безопасность или национальные интересы США, международный мир, культурные или другие значимые общественные или личные стремления".