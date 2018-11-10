Власти Флориды распорядились провести пересчет голосов на выборах в сенат

Голосование на промежуточных выборах в конгресс США. Архивное фото

Голосование на промежуточных выборах в конгресс США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Госсекретарь американского штата Флорида распорядился провести пересчет голосов на выборах в сенат от данного штата, говорится в решении госсекретаря.

Во Флориде уходящий губернатор-республиканец Рик Скотт опережает действующего сенатора-демократа Билла Нельсона с 50,1% голосов против 49,9%.

Законы Флориды требуют пересчета в случае, если кандидатов разделяет менее 0,5% поданных голосов.

Аналогичным образом могут быть пересчитаны и результаты выборов губернатора, где сохраняется незначительный разрыв в пользу республиканского кандидата Рона Десантиса.

Ожидается, что результаты пересчета будут известны 15 ноября.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на пересчет, заявив, что демократы пытаются "украсть" выборы.

"Пытаются украсть две крупных выборных гонки во Флориде! Мы внимательно следим!" — написал Трамп в Twitter из Франции, где он находится с визитом.

В 2000 году пересчет голосов во Флориде привел к тому, что президентом США был избран республиканец Джордж Буш-младший, выигравший у демократа Альберта Гора с отрывом в несколько сотен голосов избирателей.