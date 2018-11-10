Немецкий политик отметил законность международных наблюдателей в ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Международные представители, присутствуя в качестве наблюдателей на выборах главы и депутатов парламента в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, не нарушают ни один закон ЕС и Германии, заявил на пресс-конференции общественный деятель из Германии, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка, наблюдатель на выборах в ЛНР и ДНР Андреас Маурер.
"Я попросил моих юристов… Ни я, ни мои коллеги, ни из Голландии, ни из Финляндии, мы не нарушаем ни один европейский закон, ни один закон Федеративной Республики Германия…", — сказал Маурер.
Он подчеркнул, что в законодательстве Германии написано, что каждый гражданин может ездить, ходить, посещать те места, какие он хочет, и высказывать свое мнение об увиденном.
"Мы приехали, мы посмотрели… Поэтому нас по законодательству Евросоюза или Германии за это наказать невозможно. На мои поездки в Крым, Луганск, Донецк в Германии лежат 12 нот протеста) в министерстве иностранных дел. Честно сказать, МИД Германии уже украинский посол надоел. Он всегда их (ноты протеста) туда привозит, и он всегда угрожает, что я получу еще какое-то письмо из прокуратуры из Киева", — заявил международный наблюдатель.
"Может, если бы я сидел здесь один, я бы, может, и задумался. Но тот факт, что мои коллеги из Голландии, Финляндии из других стран, которые сегодня получили удостоверения (международных наблюдателей на выборах в ЛНР) — 22 страны — показывает, что нас все больше и больше. И я уверен, что этот процесс не остановить", — сказал Маурер.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.