Немецкий политик отметил законность международных наблюдателей в ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Международные представители, присутствуя в качестве наблюдателей на выборах главы и депутатов парламента в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, не нарушают ни один закон ЕС и Германии, заявил на пресс-конференции общественный деятель из Германии, руководитель фракции Партии левых в городском совете Квакенбюка, наблюдатель на выборах в ЛНР и ДНР Андреас Маурер.

Ранее пресс-служба генпрокуратуры Украины сообщила, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело "по факту организации незаконных выборов на "временно оккупированных территориях" в Донбассе.

"Я попросил моих юристов… Ни я, ни мои коллеги, ни из Голландии, ни из Финляндии, мы не нарушаем ни один европейский закон, ни один закон Федеративной Республики Германия…", — сказал Маурер.

Он подчеркнул, что в законодательстве Германии написано, что каждый гражданин может ездить, ходить, посещать те места, какие он хочет, и высказывать свое мнение об увиденном.

"Мы приехали, мы посмотрели… Поэтому нас по законодательству Евросоюза или Германии за это наказать невозможно. На мои поездки в Крым, Луганск, Донецк в Германии лежат 12 нот протеста) в министерстве иностранных дел. Честно сказать, МИД Германии уже украинский посол надоел. Он всегда их (ноты протеста) туда привозит, и он всегда угрожает, что я получу еще какое-то письмо из прокуратуры из Киева", — заявил международный наблюдатель.

Он уточнил, что он бы сомневался в правильности своих действий, если бы был единственным наблюдателем на выборах в ЛНР и ДНР.

"Может, если бы я сидел здесь один, я бы, может, и задумался. Но тот факт, что мои коллеги из Голландии, Финляндии из других стран, которые сегодня получили удостоверения (международных наблюдателей на выборах в ЛНР) — 22 страны — показывает, что нас все больше и больше. И я уверен, что этот процесс не остановить", — сказал Маурер.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.