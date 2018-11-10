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Президент Австрии прокомментировал шпионский скандал с Россией

Сюжет:
Шпионский скандал в Австрии (37)
(обновлено: 21:03 10.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен. Архивное фотоПрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прокомментировал в интервью радиостанции Ö1 шпионский скандал о связях отставного полковника с Россией.

Вид Вены, столицы Австрии. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: в шпионском скандале между Веной и Москвой замешаны третьи страны
Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в разведке дал признательные показания. По информации газеты Presse, которая ссылается на неназванного собеседника в Министерстве обороны Австрии, отставной полковник якобы использовал технические устройства, представленные российской стороной. В последующем стало известно, что его арестовали.

Австрийский лидер заявил, что необходимо провести тщательное расследование перед принятием определенных мер.

"В настоящий момент я не вижу повода драматизировать", — сказал Александер Ван дер Беллен.

Он добавил, что не будет обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на Форуме мира в Париже в воскресенье, на котором соберутся десятки глав государств.

Шпионский скандал

Накануне австрийские СМИ сообщили о задержании отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны на протяжении почти двадцати лет. Отмечалось, что он якобы работал в Минобороны Австрии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене
© AFP 2018 / APA / Helmut Fohringer
"А-ля Скрипали". Эксперт прокомментировал шпионский скандал в Австрии
В австрийской прокуратуре отмечали, что отставного полковника подозревают в разглашении государственной тайны. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Министр обороны страны Марио Кунасек рассказал, что австрийская сторона получила информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. Как отметили СМИ, речь идет о немецкой спецслужбе.
Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от России "транспарентной информации" и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами.

Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, в свою очередь, отменила визит в Россию. В субботу она провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы австрийский дипломат выразила надежду, что последние события не отразятся на отношениях Москвы и Вены. Лавров же назвал практику неприемлемой "практику выдвижения публичных бездоказательных обвинений". Глава российского МИД также заявил, что взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Кроме того, МИД накануне передал австрийскому послу Йоханнесу Айгнеру ноту протеста. В ведомстве назвали шпионский скандал вбросом информации в СМИ. Российские дипломаты также посетовали, что последние события уже отразились на взаимодействии Москвы и Вены.

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