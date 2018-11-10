Президент Австрии прокомментировал шпионский скандал с Россией

ВЕНА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прокомментировал в интервью радиостанции Ö1 шпионский скандал о связях отставного полковника с Россией.
Австрийский лидер заявил, что необходимо провести тщательное расследование перед принятием определенных мер.
"В настоящий момент я не вижу повода драматизировать", — сказал Александер Ван дер Беллен.
Он добавил, что не будет обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным на Форуме мира в Париже в воскресенье, на котором соберутся десятки глав государств.
Шпионский скандал
Накануне австрийские СМИ сообщили о задержании отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны на протяжении почти двадцати лет. Отмечалось, что он якобы работал в Минобороны Австрии.
Министр обороны страны Марио Кунасек рассказал, что австрийская сторона получила информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. Как отметили СМИ, речь идет о немецкой спецслужбе.
Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от России "транспарентной информации" и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами.
Глава австрийского МИД Карин Кнайсль, в свою очередь, отменила визит в Россию. В субботу она провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы австрийский дипломат выразила надежду, что последние события не отразятся на отношениях Москвы и Вены. Лавров же назвал практику неприемлемой "практику выдвижения публичных бездоказательных обвинений". Глава российского МИД также заявил, что взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы диалога и на основе фактов.
Кроме того, МИД накануне передал австрийскому послу Йоханнесу Айгнеру ноту протеста. В ведомстве назвали шпионский скандал вбросом информации в СМИ. Российские дипломаты также посетовали, что последние события уже отразились на взаимодействии Москвы и Вены.