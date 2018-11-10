В Донбассе двое украинских силовиков погибли при подрыве на мине

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Двое украинских военных погибли и двое получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве в Донбассе, сообщается на сайте минобороны Украины в субботу.

Сообщается, что в субботу незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп противника в промежутке между наблюдательными постами на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства… двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным минобороны, на других направлениях потерь личного состава Объединенных сил нет.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.