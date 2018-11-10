ЦИК ЛНР выдал удостоверения международным наблюдателям

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

Информационный стенд на одном из избирательных участков в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики выдала удостоверения международным представителям, прибывшим в роли наблюдателей на выборы в республику, сообщила журналистам глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

"Сегодня Центральная избирательная комиссия выдала удостоверения об аккредитации международных наблюдателей. У нас здесь представляют 22 страны международные наблюдатели", — сказала Кравченко.

Главная задача, по ее словам, обеспечить наблюдателям условия для оценки соблюдения законности со стороны участковых избирательных комиссий, также дать им возможность пообщаться с избирателями на участках.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.