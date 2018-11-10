В Марселе три человека пострадали при частичном обрушении балкона дома

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на службу спасения.
Сообщается, что обрушение балкона произошло на бульваре Гарибальди во время шествия жителей города в память о восьми жертвах обрушения домов.
По данным телеканала, 59-летняя женщина и 7-летний мальчик, которые упали с балкона первого этажа, получили незначительные ранения. Еще одной пострадавшей в инциденте стала 24-летняя прохожая.
Сотни жителей Марселя вышли в субботу на центральные улицы города, большинство участников шествия выразили недовольство "отсутствием действий" со стороны руководства города в связи с обрушениями домов.