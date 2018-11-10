В Марселе три человека пострадали при частичном обрушении балкона дома

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на службу спасения.

Обрушение балкона произошло на фоне оживленной полемики о ветхом жилье, которая разворачивается в южной части страны. В понедельник в Марселе обрушились три жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела восьми человек.

Сообщается, что обрушение балкона произошло на бульваре Гарибальди во время шествия жителей города в память о восьми жертвах обрушения домов.

По данным телеканала, 59-летняя женщина и 7-летний мальчик, которые упали с балкона первого этажа, получили незначительные ранения. Еще одной пострадавшей в инциденте стала 24-летняя прохожая.

Сотни жителей Марселя вышли в субботу на центральные улицы города, большинство участников шествия выразили недовольство "отсутствием действий" со стороны руководства города в связи с обрушениями домов.