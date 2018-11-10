Австрия надеется на сотрудничество с РФ в расследовании шпионского скандала

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Австрия надеется на сотрудничество с Москвой в расследовании дела экс-полковника австрийской армии, обвиняемого в разведдеятельности в пользу РФ, передает агентство APA со ссылкой на главу МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Мы ожидаем всестороннего сотрудничества с российской стороной в расследовании дела (о шпионаже в пользу РФ)", — заявила Кнайсль по итогам телефонных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что отставной австрийский полковник, подозреваемый в разведдеятельности в пользу России, арестован. Дело отставного полковника ведёт прокуратура Зальцбурга.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.