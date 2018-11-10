В Австрии арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 10 ноя — РИА Новости. Отставной австрийский полковник, подозреваемый в разведдеятельности в пользу России, арестован, сообщил прокурор Роберт Хольцляйтнер газете Kleine Zeitung.

По его данным, подозреваемого арестовали ночью. Других подробностей газета не приводит.

Дело отставного полковника ведёт прокуратура Зальцбурга.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.