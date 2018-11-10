Климкин пригрозил России санкциями из-за выборов в Донбассе

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что реакцией на выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках будет усиление международных санкций.

"И мы с нашими партнерами уже работаем над этим", — написал он в Twitter

В прикрепленном к посту видеообращении министр назвал эти выборы "преступлением против Украины". "Конечно, за преступления обязательно будет наказание, конечно, в виде санкций", — добавил он.

Климкин обвинил Россию в том, что она не хочет мира, и призвал жителей Донбасса не участвовать в голосовании. По его словам, голоса жителей Донбасса будет важны, когда там будут проводить выборы киевские власти.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает их результаты, в Евросоюзе и США их также считают нелегитимными. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в Донбассе не идут вразрез с Минскими соглашениями.