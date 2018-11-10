В Марселе поисково-спасательные работы завершили на месте обрушения домов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пожарные объявили о завершении поисково-спасательных операций в Марселе, где в понедельник обрушились три жилых дома, сообщает газета Provence.
🔴 #Effondrements d'immeubles à #Marseille: les marins pompiers ont la "certitude" qu'il n'y "aucune autre victime", le bilan s'élève donc à huit morts https://t.co/1kCnAL5REe pic.twitter.com/RhEja5CVRA— La Provence (@laprovence) 10 ноября 2018 г.
По последним данным, число погибших в результате обрушения возросло до восьми человек, среди которых пятеро мужчин и три женщины. Все жертвы были опознаны.
"Мы завершили спасательно-поисковые операции", — заявил в субботу представитель пожарной службы Марселя Шарль Анри Гарье.
По словам Гарье, пожарные вручную обследовали место происшествия "камень за камнем" и пришли к выводу, что "никаких других жертв" обрушения нет.