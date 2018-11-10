В Марселе поисково-спасательные работы завершили на месте обрушения домов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пожарные объявили о завершении поисково-спасательных операций в Марселе, где в понедельник обрушились три жилых дома, сообщает газета Provence.

​По последним данным, число погибших в результате обрушения возросло до восьми человек, среди которых пятеро мужчин и три женщины. Все жертвы были опознаны.

"Мы завершили спасательно-поисковые операции", — заявил в субботу представитель пожарной службы Марселя Шарль Анри Гарье.

По словам Гарье, пожарные вручную обследовали место происшествия "камень за камнем" и пришли к выводу, что "никаких других жертв" обрушения нет.