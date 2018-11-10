МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе в ночь с 8 на 9 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

По данным ДНР, силовики отмечали предстоящий уход с передовой и отправили двух сослуживцев в ближайший населенный пункт за алкоголем. Как рассказал Безсонов, на обратном пути те "уклонились от установленного маршрута" и подорвались на собственной мине.

В результате инцидента один силовик погиб, второй был тяжело ранен, отметили в ДНР.

Безсонов добавил, что перед ЧП пострадавшие силовики ограбили магазин.

Аналогичный инцидент произошел в октябре, когда на мине подорвались бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Тогда в ДНР заявили, что причиной инцидента стала коррупция в украинской армии: военные якобы предлагают сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, заплатить за схемы и карты минных полей.