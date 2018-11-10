МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе в ночь с 8 на 9 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
В результате инцидента один силовик погиб, второй был тяжело ранен, отметили в ДНР.
Безсонов добавил, что перед ЧП пострадавшие силовики ограбили магазин.
Аналогичный инцидент произошел в октябре, когда на мине подорвались бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Тогда в ДНР заявили, что причиной инцидента стала коррупция в украинской армии: военные якобы предлагают сослуживцам, которые прибывают в Донбасс в порядке ротации, заплатить за схемы и карты минных полей.