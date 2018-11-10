Шпионский скандал: Лавров и глава МИД Австрии провели переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с австрийским коллегой Карин Кнайсль отношения Москвы и Вены после шпионского скандала.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД Австрии разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в сложившейся ситуации. Кнайсль также выразила надежду, что последние события не отразятся в отношениях России и Австрии.

Глава МИД России, в свою очередь, отметил неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", идущей вразрез с нормами международного общения. Кроме того, Лавров подчеркнул, что любые взаимные претензии необходимо обсуждать через налаженные каналы связи и на основе фактов.

Ранее Кнайсль отменила визит в Россию.

Суть скандала

В пятницу австрийские СМИ сообщили о задержании отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении почти двадцати лет. Отмечалось, что он якобы должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных.

СМИ также рассказали, что подозреваемый работал в Минобороны Австрии.

Как отметили в австрийской прокуратуре, задержанного подозревают в разглашении государственной тайны. Правоохранители также отметили, что отставному полковнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Австрийский министр обороны Марио Кунасек рассказал, что контрразведка получила сведения по делу от "дружественной службы" несколько недель назад. По информации журналистов, речь идет о немецкой спецслужбе.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от России "транспарентной информации" и заявил, что Вена намерена обсудить ситуацию с европейскими партнерами.

Реакция Москвы

Российский МИД накануне на фоне шпионского скандала вызвал австрийского посла Йоханнеса Айгнера. Дипломату передали ноту протеста.

В ведомстве выразили недоумение в связи с тем, что Австрия предпочла не обсуждать ситуацию через налаженные каналы диалога. В МИД также назвали шпионаж отставного полковника в пользу России вбросом информации в СМИ.

Российские дипломаты также подчеркнули, что действия Вены основаны на подозрениях без каких-либо доказательств. В ведомстве также подчеркнули, что скандал уже отразился на взаимодействии России и Австрии.