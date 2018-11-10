ВЕНА, 10 ноя — РИА Новости. Посольство РФ в Австрии отказалось прокомментировать РИА Новости сообщения СМИ о том, что подозреваемый австрийскими властями в разведдеятельности в пользу РФ дал признательные показания.

Ранее австрийская газета Die Presse сообщила, что подозреваемый в шпионаже отставной австрийский офицер дал признательные показания.

"Без комментариев", — сказал пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.