Представитель Рыболовлева сообщил, что бизнесмен находится в Москве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, которому в Монако предъявлены обвинения в коррупции, в настоящий момент находится в Москве, он не ограничен в перемещениях, сообщил РИА Новости в субботу представитель бизнесмена.

"Дмитрий Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях", — сказал собеседник агентства.

Прокуратура Монако в среду предъявила российскому бизнесмену Рыболовлеву обвинения в коррупции, "торговле влиянием" и соучастии в этих преступлениях.

Позднее обвинения в коррупции и "торговле влиянием" были предъявлены ряду чиновников княжества, в том числе экс-министру юстиции Монако Филиппу Нармино, главе подразделения уголовного розыска Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику Фюзари, экс-главе службы безопасности Монако Режи Ассо и экс-советнику правительства по внутренней политике Полю Массерону.