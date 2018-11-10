Австрийское СМИ пишет, что экс-полковник признался в шпионаже на Россию

Памятник в честь победы австрийской армии в битве при Зенте на фоне здания министерства обороны Австрии. Архивное фото

Памятник в честь победы австрийской армии в битве при Зенте на фоне здания министерства обороны Австрии. Архивное фото

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Австрийская газета Presse, ссылаясь на минобороны, утверждает, что отставной австрийский полковник, которого в стране подозревают в разведдеятельности в пользу РФ, дал признательные показания. При этом издание не называет имени собеседника в ведомстве.

По данным издания, ссылающегося на министерство обороны, в своей деятельности экс-полковник вооруженных сил Австрии якобы использовал технические устройства, предоставленные российской стороной.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с этой ситуацией.

В субботу главы МИД РФ и Австрии Лавров и Кнайсль в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения после задержания отставного австрийского военного по обвинению в разведдеятельности якобы в пользу России. Лавров акцентировал неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений.