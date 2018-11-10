Трамп и его супруга покинули Елисейский дворец

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания покинули резиденцию французского лидера Елисейский дворец, куда прибыли утром в субботу, передаёт корреспондент РИА Новости.

Макрон с супругой вместе со своими гостями вышли на крыльцо Елисейского дворца. Сначала лидеры обменялись рукопожатиями друг с другом, потом пожали руки и обменялись поцелуями с жёнами друг друга, затем попрощались друг с другом Брижит и Мелания.

Трамп и Макрон поддержали своих жён за руки, спускаясь по лестнице к машине американского лидера.

"Это было большое удовольствие, увидимся завтра", — сказал Трамп. Вместе с тем, он не стал отвечать на вопросы журналистов о том, что он намерен обсудить завтра с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский президент приехал в Елисейский дворец около 11 часов парижского времени. Он провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Затем к президентам присоединились их супруги — Брижит Макрон и Мелания Трамп. Для лидеров и их жён во дворце сервировали обед.