Польшу накрыл сильный смог

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Сильный смог окутал большую часть территории Польши, передает корреспондент РИА Новости.

По данным метеорологов, сильно загрязненным воздухом в субботу вынуждены дышать жители Силезии и Малопольского воеводств. Многократно превышены нормы допустимого загрязнения воздуха в Варшаве, Познани, Вроцлаве и Лодзи.

В центре Варшавы в субботу до обеда зафиксировано трехкратное превышение предельно допустимого уровня содержания в воздухе мелкой пыли (РМ2,5) и двукратное превышение предельно допустимого значения по частицам крупной пыли (РМ10).

В пригороде Варшавы Пясечно концентрация PM10 составляет 330% от нормы, а PM2.5 — 440%. В Кракове в центре города показатель по пыли PM10 составляет 400% от нормы, а PM2.5 — 500%.

Плохая ситуация с качеством воздуха складывается в Силезии — городах Гливице, Рыбник, Забже и Домброва-Гурнича.

Проблема смога обостряется в Польше с наступлением отопительного периода, так как многие частные дома в стране отапливаются углем. На угле также работают многие электростанции.

Не так давно Суд ЕС в Люксембурге установил нарушение европейского права со стороны Польши, которая много лет допускает превышение содержания в воздухе вредных веществ. В ответ на это правительство Польши приняло программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха.