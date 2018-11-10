В Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Boeing 737

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии в субботу завершили поиск жертв потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air менее чем через две недели после катастрофы, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на главу управления по проведению поисково-спасательных работ Мухаммада Суяги.

Indonesia calls off the search for Lion Air crash victims https://t.co/Jak37wphQB pic.twitter.com/wb3PElaDsp — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 10 ноября 2018 г.

​"В период со вчерашнего дня до сегодняшнего дня мы больше не смогли найти жертв, и поэтому заявляю, что поисково-спасательная операция завершена. Мы приносим извинения общественности, особенно семьям жертв, если в ходе операции мы не смогли удовлетворить желания каждого", — заявил Сяуги.

Однако, как сообщается, поиск второго черного ящика разбившегося лайнера продолжается.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший 29 октября утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна. Причины катастрофы пока не выяснены.

Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.