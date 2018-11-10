В Индонезии прекратили поиск жертв авиакатастрофы Boeing 737

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Власти Индонезии в субботу завершили поиск жертв потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air менее чем через две недели после катастрофы, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на главу управления по проведению поисково-спасательных работ Мухаммада Суяги.
Indonesia calls off the search for Lion Air crash victims https://t.co/Jak37wphQB pic.twitter.com/wb3PElaDsp— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 10 ноября 2018 г.
"В период со вчерашнего дня до сегодняшнего дня мы больше не смогли найти жертв, и поэтому заявляю, что поисково-спасательная операция завершена. Мы приносим извинения общественности, особенно семьям жертв, если в ходе операции мы не смогли удовлетворить желания каждого", — заявил Сяуги.
Однако, как сообщается, поиск второго черного ящика разбившегося лайнера продолжается.
Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.