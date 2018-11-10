Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна обратились в ЕСПЧ

ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обратились в Европейский суд по правам человека, требуя защиты его прав, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элен Аракелян.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

"Мы обратились в ЕСПЧ в связи с нарушением презумпции невиновности и права на защиту", — сказала Аракелян. По ее словам, иск был подан неделю назад.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.