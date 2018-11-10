В Китае эвакуировали более 17 тысяч человек из-за повышения воды в озере

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 17 тысяч человек эвакуированы после повышения уровня воды в плотинном озере в китайской провинции Сычуань, передает агентство Синьхуа.

Агентство ранее сообщало, что плотинное озеро образовалось в верхнем течении реки Янцзы 3 ноября.

В результате повышения воды в плотинном озере были в разной степени повреждены жилые дома, пахотные земли и пастбища в сычуаньском уезде Гарцзэ, а также эвакуированы 17,3 тысячи человек.

Ранее в октябре на границе Тибета и Сычуани произошел сход другого оползня, в результате которого также было заблокировано плотинное озеро, а некоторые населенные пункты оказались изолированы от внешнего мира.