В Китае эвакуировали более 17 тысяч человек из-за повышения воды в озере

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 17 тысяч человек эвакуированы после повышения уровня воды в плотинном озере в китайской провинции Сычуань, передает агентство Синьхуа.
В результате повышения воды в плотинном озере были в разной степени повреждены жилые дома, пахотные земли и пастбища в сычуаньском уезде Гарцзэ, а также эвакуированы 17,3 тысячи человек.
Ранее в октябре на границе Тибета и Сычуани произошел сход другого оползня, в результате которого также было заблокировано плотинное озеро, а некоторые населенные пункты оказались изолированы от внешнего мира.