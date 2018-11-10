Трамп рассказал, за что он никогда не простит Обаму

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил на критику бывшей первой леди Мишель Обамы, заявив, что никогда не простит своего предшественника Барака Обаму за то, что он сделал с военным сектором, сообщает издание Huffington Post.

В своих мемуарах Мишель Обама написала, что никогда не простит Трампа за то, что он "резкими и безрассудными намеками" подверг риску безопасность ее семьи, сообщал ранее телеканал ABC.

"Я никогда не прощу его (Барака Обаму. — Прим. ред.) за то, что он сделал с военным сектором США, который был истощен из-за недостатка финансирования. Все было устаревшим и изношенным", — заявил Трамп.

Он отметил, что, придя к власти, вынужден был восстанавливать эту сферу и продолжает вкладывать в нее "огромное количество денег".

Книга воспоминаний экс-первой леди США Мишель Обамы "Становление" выйдет в свет 13 ноября. Книга будет одновременно опубликована издательством Penguin Random House в бумажном и электронном форматах на 24 языках по всему миру, включая каталонский, албанский и литовский. На русском книга издаваться не будет.

Обама была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж Барак занимал пост президента США. В настоящее время супруги проживают в Вашингтоне, где учатся две их дочери.