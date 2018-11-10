АНКАРА, 10 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб препятствует расследованию убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу.

Как ранее заявила прокуратура Стамбула, убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно заявлению, переговоры с посетившим Турцию генпрокурором Саудовской Аравии аль-Муаджибом не принесли результата.

"Генпрокурор Саудовской Аравии приезжал, чтобы запутать расследование. Зачем он вызывает нашего прокурора к себе? Преступление совершено здесь, здесь и нужно расследовать. Не может быть никакого другого объяснения: для чего приехали эти 15 человек (из Саудовской Аравии в день убийства Хашукджи), что они здесь забыли? У нас самые лучшие намерения для расследования этого дела, призываю к этому же и саудовскую сторону", — сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

По его словам, Турция пока не располагает сведениями о месторасположении тела Хашукджи.

"Но у нас есть информация: из арестованных 18 человек кто-то точно знает, кто убийца, где тело, куда его отвезли. Я сказал, что вы должны назвать местного подельника. Записи мы передали саудовцам, американцам, немцам, англичанам. Руководство Саудовской Аравии должно добиться правды от этих арестованных", — добавил турецкий лидер.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.