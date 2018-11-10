Первая леди США приехала в Елисейский дворец

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Первая леди США Мелания Трамп прибыла днём в субботу в резиденцию французского лидера, Елисейский дворец в Париже, где ранее начали переговоры главы Франции и США.

На лабутенах и в элегантном костюме: Мелания Трамп тоже приехала в Елисейский дворец, где ее встретила супруга президента Макрона Брижит. Первые леди и их мужья будут обедать вместе. pic.twitter.com/APD37ylRSr — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 10 ноября 2018 г.

​Встретить Меланию Трамп под моросящий дождь на крыльцо Елисейского дворца вышла Брижит Макрон.

Она была одета в темно-синие юбку и жакет, а на Мелании Трамп была чёрная юбка и чёрное манто. Первые леди обменялись поцелуями, попозировали для фотографов на крыльце дворца и удалились внутрь.

Чета Трампов прибыла в Париж в ночь на субботу, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых столетию со дня окончания Первой Мировой войны.

Глава США приехал в Елисейский дворец часом ранее. Ожидалось, что лидеры проведут переговоры сначала тет-а-тет, а потом к ним присоединятся их советники.

Освещать прибытие американского лидера на встречу к французскому коллеге прибыли несколько десятков журналистов СМИ разных стран. Несмотря на моросящий с утра холодный дождь, стоящие без навеса во дворе дворца репортёры ожидали приезда главы США около полутора часов.

С приездом первых леди Трамп и Макрон отправятся на обед, который будет сервирован прямо в Елисейском дворце.