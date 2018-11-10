Лавров обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил в телефонной беседе со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль двусторонние отношения после задержания отставного австрийского военного по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая решения в сложившейся ситуации, и выразила надежду, что эти шаги не скажутся на дальнейшем развитии взаимодействия Австрии и России.

Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", идущей вразрез с нормами международного общения. Он также отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.

Шпионский скандал

Накануне австрийские СМИ сообщили о задержании отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении почти двадцати лет. Он якобы должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что контрразведка получила информацию по этому делу от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Москвы "транспарентной информации" и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Кнайсль отменила визит в Россию.

Москва, со своей стороны, заявила послу Австрии протест.