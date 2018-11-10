Лавров обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил в телефонной беседе со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль двусторонние отношения после задержания отставного австрийского военного по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров, со своей стороны, подчеркнул неприемлемость "практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений", идущей вразрез с нормами международного общения. Он также отметил, что любые взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов.
Шпионский скандал
Министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что контрразведка получила информацию по этому делу от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.
Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Москвы "транспарентной информации" и заявил, что Вена обсудит ситуацию со своими европейскими партнерами. Кнайсль отменила визит в Россию.
Москва, со своей стороны, заявила послу Австрии протест.