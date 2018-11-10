Макрон заявил Трампу о необходимости укреплять безопасность в Европе

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", — заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.

"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", — отметил Макрон.

Он также призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.