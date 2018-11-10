Трамп прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент США Дональд Трамп утром в субботу прибыл в резиденцию французского лидера Эммануэля Макрона — Елисейский дворец, передаёт корреспондент РИА Новости.

У двух президентов запланирована двусторонняя встреча тет-а-тет, а затем к переговорам присоединятся советники глав государств.

Освещать прибытие американского лидера на встречу к французскому коллеге прибыли несколько десятков журналистов СМИ разных стран. Несмотря на моросящий с утра холодный дождь, стоящие без навеса во дворе дворца репортёры ожидали приезда главы США около полутора часов.

Спустя примерно час после приезда Трампа в Елисейский дворец должны прибыть и первые леди двух стран — Брижит Макрон и Мелания Трамп. Когда их супруги завершат переговоры, две четы примутся за обед, который будут подавать прямо во дворце.

Столетие со дня окончания Первой мировой войны будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

Участие в Форуме мира по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона примут более 60 лидеров государств и правительств, в том числе президент РФ Владимир Путин.