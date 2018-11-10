ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россияне в Париже почтят память павших в Первую мировую войну

01781
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкОбелиск воинам Русского экспедиционного корпуса во Франции. Архивное фотоОбелиск воинам Русского экспедиционного корпуса во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 10 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Русскоязычные жители Франции почтят память павших в Первую мировую войну в столетнюю годовщину окончания первого в мировой истории глобального конфликта, рассказал РИА Новости преподаватель предмета "русские язык и цивилизация" в Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO), глава координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев.

Монумент на Поклонной горе героям, павшим в годы Первой мировой войны. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВЦИОМ: почти 50% россиян уверены, что Россия выиграла Первую мировую войну

"В разных регионах Франции ее русскоязычные жители будут участвовать в мемориальных мероприятиях. В Париже представители русскоязычной диаспоры возложат цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса", — сказал он.

В 1916 году верная своим обязательствам, Россия направила экспедиционный корпус для содействия союзникам на западном фронте. Его основной контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, преградив путь на Париж немецким дивизиям.

Памятник солдатам Русского экспедиционного корпуса был открыт в Париже летом 2011 года в ходе визита Владимира Путина, тогда российского премьера. Монумент установлен в историческом квартале столицы на правом берегу Сены, неподалеку от дворца Гран-Пале и моста Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.

По словам главы совета соотечественников, "в некоторых университетах и школах пройдут научные конференции и лекции, посвященные теме Первой мировой войны", в которых, конечно, участие будут принимать и русскоязычные жители Франции.

"Думаю, что для многих из нас это возможность еще раз вспомнить о миллионных жертвах, которые понесло человечество, решительно высказаться против войны, за мир и взаимопонимание между народами", — добавил историк.

По его словам, "мировая война не пришла извне, она родилась в лоне самой европейской цивилизации".

"Она родилась из неспособности дипломатов находить взаимоприемлемые решения проблем, родилась на основе представления о том, что война – событие героическое и красивое, легитимный способ защиты интересов страны и ее границ – или экспансии. Из слепой веры обществ политикам и масс-медиа, из примитивной ксенофобии, которая в момент конфликта "вдруг" умело была раздута до огромных размеров", — говорит Шепелев.

Первая мировая война и ее последствия для Российской империи. Архивные кадры
© РИА Новости
В России завершают создание архива данных об участниках Первой мировой

Он считает, что "память о той войне должна служить всем нам серьезным предостережением: мир хрупок, а война может разразиться в самом мирном и "цивилизованном" месте нашей планеты – веди многие предпосылки и причины войн так и не ликвидированы".

Столетие со дня окончания Первой мировой будет широко отмечаться во Франции в воскресенье, 11 ноября. На Форум мира, приуроченный к торжественной дате, соберутся несколько десятков мировых лидеров и глав правительств, состоятся памятные церемонии у Триумфальной арки и в других мемориальных местах.

"Я надеюсь, что для политиков и дипломатов будет полезно осознать, что тяжелое наследие той войны успешно преодолевается обществами стран, участвовавших в ней. Память о Первой мировой — в отличие от Второй — уже почти не создает серьезных конфликтов на европейской сцене международных отношений", — говорит преподаватель.

"Вот этим опытом преодоления конфликта и выхода из войны, общим трагическим историческим опытом, думаю, будет полезно поделиться и воспользоваться политикам, перед которыми стоят срочные задачи урегулирования конфликта в Донбассе, не говоря уже о Ближнем Востоке", — продолжает собеседник.

Он уверен, "что гражданские общества наших стран должны более жестко ставить перед своими правительствами задачу предотвращения новых вооруженных конфликтов и деэскалации гонки вооружений – без нашего активного участия в борьбе за мир политикам не удастся решить эти задачи".

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПамятная доска около обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции.
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Памятная доска около обелиска воинам Русского экспедиционного корпуса архитектора Константина Фомина во Франции.

Разница в восприятии

В силу своей работы — как в институте, так и в совете соотечественников — Шепелеву немало приходится общаться как с французами, так и с проживающими во Франции россиянами. Он поделился наблюдениями о том, как разнится у двух этих категорий людей отношение к Первой мировой.

"Для россиян память о Первой мировой войне, конечно, менее значима, чем во французском обществе. Как цели той войны, так и ее жертвы и подвиги гораздо менее заметны в современной исторической памяти и в России, и у русскоязычных жителей Франции последних волн эмиграции. Память о Великой Отечественной войне, напротив, имеет для русскоязычной общины Франции более фундаментальную и сплачивающую роль – эта война видится как справедливая и направленная на спасение человечества от нацизма, а участие в ней предков – предмет гордости", — объясняет собеседник агентства.

Русские солдаты наливают суп австрийцу на русско-германском фронте. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Французский историк призвал поблагодарить Россию за победы в мировых войнах

Он подчеркивает, что "в последние годы можно наблюдать развитие диалога носителей исторической памяти двух стран: представители русскоязычной общины все чаще участвуют в мемориальных церемониях, посвященных событиям Первой мировой войны, а французы приходят на акции русскоязычной общины, посвященные Великой Отечественной войне – в первую очередь на народное шествие "Бессмертный полк", которое проходит уже четыре года и во Франции".

По его словам, этот диалог можно только приветствовать.

Важной страницей в истории как Первой мировой войны, так и России, Шепелев называет историю российских солдат во Франции. "Участие Русского экспедиционного корпуса в боях против германской армии неоднократно становилось предметом мемориальных церемоний с участием французских и российских политиков и представителей общественности", — говорит он.

Историк вспоминает в этом контексте и восстание в лагере Русского корпуса в коммуне Ла-Куртин осенью 1917 года. Тогда российские солдаты требовали прекращения участия в военных действиях и возвращения в Россию.

"Подавленное французскими военными силами и оставшимися лояльными Временному правительству российскими частями, это восстание вошло в череду акций сопротивления войне, которые имели место с обеих сторон фронта. Оно стало и одним из первых вооруженных эпизодов следующего этапа политических изменений в России, одним из основных пунктов программы которых было завершение войны", — рассказывает Шепелев.

"И участие российских солдат в войне на территории Франции, и их восстание против ее продолжения – события, вписывающиеся в общеевропейский мемориальный пейзаж Первой мировой войны, и представляющие собой новые темы — мосты для диалога историков и обществ Франции и России", — говорит историк.

Культурное наследие войны

Первая мировая война повлекла за собой технологическую революцию и изменения в мировой культуре. Среди знаменитых людей, сражавшихся в ту войну, был создатель Винни Пуха Алан Милн, автор "Властелина колец" Джон Толкин и Эрнест Хемингуэй, написавший роман "Прощай оружие". Однако и русская литература хранит память о той войне.

"В отечественной литературе я бы выделил антивоенную публицистику Льва Толстого, в частности знаменитую статью "Одумайтесь!", написанную им в 1904 году. Сегодня мы читаем ее как предсказание еще более страшной войны — мировой, предостережение великого писателя, которое не было услышано современниками", — напоминает Шепелев.

Слева - картина Анри Руссо Муза, вдохновляющая поэта (портрет поэта Гийома Аполлинера и художницы Мари Лорансен)
© Сергей Пятаков
"Отец сюрреализма" в окопах Первой мировой: неоконченная поэма

Но на Толстом список не заканчивается. "Кто из авторов, на ваш взгляд, наиболее полно показал ужасы войны, депрессию после нее?" — на этот вопрос Шепелев продолжает называть книги и фильмы, перемешивая популярные и забытые.

"Железный поток" Александра Серафимовича документально отразил беспощадную жестокость "эпилога" Первой мировой – войны гражданской. Нельзя не вспомнить "На Западном фронте без перемен" Ремарка и "Смерть героя" Олдингтона, "Тропы славы" Хэмфри Кобба и одноименный фильм, снятый в 1957 году по этой книге Стэнли Кубриком. Кстати, он вышел во Франции только 17 лет спустя, настолько жестко для того времени режиссер поднял запретную тему – принуждение солдат к войне их командованием и жестокие репрессии против нежелающих воевать", — перечисляет историк.

"Галлиполи" Питера Уира (1981) продолжает линию фильмов, показывающих, что за "романтизмом" войны скрывается на самом деле страшная мясорубка. Что же касается темы коммуникации между культурами – на войне и несмотря на войну – то здесь нельзя не упомянуть прекрасный человечный фильм Кристиана Кариона "Счастливого Рождества" (2005), рассказывающий о том, как простым солдатам удается приостановить бойню и увидеть друг в друге людей и друзей", — говорит Шепелев.

Настоящее и будущее

После войны в 1919 году Германия подписала Версальский мирный договор, составленный странами-победителями, в том числе США, Францией, Британией и Бельгией. Согласно договору Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию, Бельгии — округа Мальмеди и Эейпен, Польше — Познань и ряд других территорий, в том числе город Данциг. Германия принимала на себя обязательства уважать суверенитет Австрии, Польши и Чехословакии и лишалась своих колоний. Вооруженные силы Германии были ограничены сухопутной армией в 100 тысяч человек, обязательная воинская повинность отменялась, развитие вооружений, в том числе технически наиболее перспективных, фактически запрещались. Кроме того, страны Антанты обязали Германию возместить понесенные ими, в том числе гражданским населением, потери и убытки.

Британские военные на поле боя во время Первой мировой войны. Архивное фото
© Фото : National Library of Scotland/John Warwick Brooke
Первая мировая война

Некоторые историки называют этот договор одной из причин Второй мировой войны.

"С окончанием Первой мировой войны в Европе не было покончено с национализмом, расизмом, культом военной силы, экспансионизмом. Остались и развивались ксенофобия и представление о других народах как о неполноценных. Это не были просто идеи, витающие в воздухе, – многие европейские страны в межвоенный период вели жестокую колониалистскую политику, где эти мысли получали реализацию", — говорит Шепелев.

Он добавляет, что "попытки "профилактики" войны разными способами — от пацифистских движений и ненасильственных акций до радикальных социальных революций, которые должны были ликвидировать "классовые" предпосылки войн – не сработали в масштабах всей Европы, а ее раскол на "социалистическую" и "капиталистическую" только усугубил ситуацию".

"Только после Второй мировой войны обе стороны смогли окончательно реализовать принцип мирного сосуществования государств с разными социальными системами — что спасло Европу от новых войн. Печально признавать это, но, пожалуй, только угроза ядерного апокалипсиса заставила европейцев серьезно заняться стабилизацией Европы и ее разоружением в 1970-1980-е годы. Увы, оно было непоследовательным и неокончательным", — добавляет ученый.

На вопрос, почему именно Германия стала очагом новой войны в Европе и мире, он приводит несколько причин. Среди них милитаристская традиция, экспансионистская стратегия крупного капитала и политических элит, идеология собственного превосходства – научного, технологического, культурного — над соседями, ставшие благоприятной почвой для нацизма.

"Есть ли опасность возвращения человеконенавистнических идеологий в Европе? Параллельно с глобальным усилением мобильности населения, межкультурного диалога и всевозможных обменов, стиранием межгосударственных границ в Европе идет и усиление ультраправых партий и режимов, не гнушающихся примитивной ксенофобией и милитаризмом. Какая из тенденций одержит верх? Думаю, что это зависит от всех нас, но поводов для слепого оптимизма нет", — говорит собеседник.

Борис Шпигель
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Борис Шпигель: Европа вновь становится "коричневой"

Сейчас, считает Шепелев, "наш мир не застрахован от новых глобальных конфликтов".

"Система сдержек и противовесов может быть легко подорвана действиями одной партии, находящейся у власти в одной из ведущих стран мира: очередной опасный пример этого мы увидели буквально несколько недель назад с началом одностороннего пересмотра "старых" договоров об ограничении ядерных вооружений", — напоминает он.

Историк при этом считает, что "международная дипломатия нередко неэффективна".

"Развитые страны периодически демонстрируют свою готовность к войне и отправляются в "крестовый поход" в страны Третьего мира, нередко с более чем неясными и непросчитанными последствиями и опасно сталкиваясь с конкурентами. А вот крупный сдерживающий фактор, сыгравший важную роль в разрядке напряженности в 60-80-е годы XX века, с тех пор серьезно ослаб", — заключает он, говоря о массовом международном движении за мир.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена