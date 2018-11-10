В Сербии начались крупнейшие в истории страны военные учения

БЕЛГРАД, 10 ноя — РИА Новости. Крупнейшие в истории Сербии учения, в которых задействованы восемь тысяч военнослужащих и сотни единиц боевой техники, начались в субботу утром в различных частях страны, передает корреспондент РИА Новости.

Маневры носят название "Век победителя" и приурочены к 100-летию окончания Первой мировой войны. Прямую трансляцию ведет сербский национальный телерадиовещатель РТС.

"Последние учения, которые можно было бы сравнить по размеру и сложности с "Веком победителя", были "Свобода" и "Единство" в давних 1971 и 1975 годах. С тех пор и до сегодняшнего дня никто не осмеливался или не мог показать такую силу и такую организацию", — прокомментировал маневры министр обороны Сербии Александр Вулин.

По информации министерства обороны, в учениях, которые проходят в 10 различных точках страны, используются 100 танков М-84, 100 боевых машин пехоты, 100 различных артиллерийских и ракетных орудий, более 60 суден речной флотилии, 24 самолета и вертолета, также будет использовано 125 тонн боеприпасов.

В ходе маневров будут продемонстрированы новейшие образцы продукции сербского военно-промышленного комплекса: бронетранспортеры "Лазар", самоходные гаубицы "Нора", дистанционно управляемый боевой модуль "Маленький Милош".

Президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич начали наблюдение за учениями на полигоне "Пасулянске ливаде" в юго-восточной Сербии.

В министерстве обороны обратили особое внимание на участие в учениях батальона военной полиции специального назначения "Кобры" — наиболее подготовленного сербского подразделения, предназначенного для противодействия терроризму и охраны высших государственных лиц.

Сербия проводит свои учения на фоне сведений из Приштины, где албанские власти самопровозглашенного Косово готовятся в конце ноября объявить о формировании полноценных вооруженных сил.